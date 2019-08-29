МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической группы компаний "Протек" по МСФО в первом полугодии снизилась на 28,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,939 миллиарда рублей, следует из консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы.

Выручка группы за первое полугодие составила 125,16 миллиарда рублей, увеличившись почти на 3% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла почти на 21%, до 4,042 миллиарда рублей. Себестоимость продаж в первом полугодии составила 106,937 миллиарда рублей, увеличившись на 1,37%.

Долгосрочные обязательства на конец июня 2019 года составили 21,82 миллиарда рублей против 3,541 миллиард на конец декабря 2018 года. Краткосрочные обязательства на конец июня сократились на 8,55%, до 81,01 миллиарда рублей.

Группа компаний "Протек" работает в нескольких сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарств ("Фармфирма "Сотекс", "Рафарма", "Анвилаб"), дистрибьюция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ("ЦВ "Протек"), розничные продажи (аптечная сеть "Ригла", "Аптечная сеть 03").

Согласно данным компании на 30 июня 2019 года, 24,42% ГК "Протек" владеет Вадим Якунин, ему же принадлежит 59,28% через ООО "Протек", 5% — у венгерского АО "Химический завод "Гедеон Рихтер", 11,3% акций — в свободном обращении на Московской бирже.