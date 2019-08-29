МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 1,9 миллиарда рублей против убытка в 3,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 44%, до 7,3 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период снизилась на 7%, до уровня в 29,8 миллиарда рублей.

Отрицательная динамика консолидированной выручки обусловлена снижением доли реализации вагонов сторонним клиентам с 97% в первом полугодии 2018 года до 66% в отчетном периоде, следует из сообщения компании. Такое снижение связано с проведением операций по договору обратного лизинга с компанией ПАО "ГТЛК", сказано в сообщении ОВК.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.