МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего частного железнодорожного грузового оператора в России "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,247 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла также на 2,9% и составила 53,246 миллиарда рублей.

"Первая грузовая компания" — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов.