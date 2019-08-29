МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток лизинговой "дочки" ВЭБа, "ВЭБ-лизинга", по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 3,711 миллиарда рублей против прибыли в 12,885 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

При этом процентные доходы компании снизились на 14,8%, до 10,212 миллиарда рублей. Процентные расходы составили 6,446 миллиарда рублей, снизившись на 7,1%. Чистый процентный доход уменьшился на 25,3%, до 3,766 миллиарда рублей. Убыток компании до расходов по налогу на прибыль составил 5,026 миллиарда рублей против прибыли в 17,053 миллиарда рублей за первое полугодие 2018 года.

Активы компании по состоянию на 30 июня 2019 года составили 337,814 миллиарда рублей против 375,757 миллиарда рублей на конец 2018 года, обязательства — 296,343 миллиарда рублей против 340,796 миллиарда.

"ВЭБ-лизинг" — один из лидеров на рынке лизинга РФ, входит в топ-4 лизинговых компаний РФ по объему портфеля на 1 января 2019 года, лидер по полученным лизинговым платежам за 2018 год по версии "Эксперт РА". Компания была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу ВЭБ.РФ. Чистая прибыль АО "ВЭБ-лизинг" за 2018 год по РСБУ составила 4 миллиарда рублей.