МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в первом полугодии 2019 по МСФО увеличился на 24,2% по сравнению с показателем прошлого года и составил 21,91 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 25,1% и составила 114,697 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась почти вдвое — до 15,473 миллиарда рублей. Прочие доходы компании выросли в 2,6 раза и составили 5,327 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства ОАК с начала года выросли на 0,4% и составили 373,317 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства составили 589,844 миллиарда рублей, показав рост на 3%.

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году увеличился в 7,1 раза по сравнению с показателем прошлого года и составил 18,51 миллиарда рублей.

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. Президент РФ Владимир Путин в октябре подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.