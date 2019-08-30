МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. РЖД прорабатывают конкретные параметры развития привокзальных территорий, но не планируют развивать компетенции в области девелопмента, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"РЖД-Недвижимость" ("дочка" РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья, написало ранее издание РБК со ссылкой на источники.

"ОАО "РЖД" является транспортно-логистической компанией и не планирует развивать компетенции в области девелопмента. Для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции", — сообщили в пресс-службе.

В частности, напомнили там, в этому году было подписано соответствующее соглашение с компанией Дом.РФ. Такое сотрудничество позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, вовлечь привокзальные территории в проекты городского благоустройства. Также это позволит РЖД получить большую отдачу от собственных активов.

"Конкретные параметры модернизации и развития привокзальных территорий находятся в проработке", — добавили в компании.