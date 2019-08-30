МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"<AFLT>) по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 1,5 миллиарда рублей против убытка в 984 миллионов рублей годом ранее, следует из презентации "Аэрофлота".

Операционный убыток по итогам полугодия составил 196 миллионов рублей против прибыли в 56 миллионов рублей годом ранее. Выручка "Победы" в первом полугодии составила 21,459 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. EBITDA компании за шесть месяцев составила 2,668 миллиарда рублей, что в 2 раза выше в годовом выражении.

По итогам второго квартала чистая прибыль "Победы" составила 3,022 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль за квартал составила 1,391 миллиарда рублей, увеличившись на 43,7% в годовом выражении.

Выручка "Победы" в апреле-июне составила 13,108 миллиарда рублей, увеличившись на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. EBITDA компании за три месяца составила 3,022 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.

"Рост операций "Победы" привел к росту операционной прибыли на 44% во втором квартале, до 1,4 миллиарда рублей", — прокомментировал результаты в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.