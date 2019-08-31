МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пострадавшая в результате катастрофы двухместного легкомоторного самолета "Сигма" в Клинском районе Московской области девочка доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Девочка 2007 года рождения доставлена в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника", — сказал собеседник агентства.

По его словам, погиб владелец самолета Дмитрий Радюхин 1966 года рождения, пилотировавший воздушное судно.

Жесткая посадка самолета произошла в поле возле деревни Минино.