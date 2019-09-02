МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов по итогам текущего 2019 года вырастет на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил газете "Известия" заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", — сообщил он.

По подсчетам АЭВТ, за первый квартал года авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это порядка 45 миллиардов рублей. Операционные убытки за весь прошлый год составили около 54 миллиардов рублей.

Авиакеросин с начала 2019 года вырос в цене на 1,5-2%, но в 2018 году он подорожал на 30%.