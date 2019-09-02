МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 11,993 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная выручка (на груженый тариф и услуги транспортных организаций) увеличилась на 14% год к году — до 34,4 миллиарда рублей "за счет хороших результатов в сегменте полувагонов и ж/д цистерн". Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% — до 20,202 миллиарда рублей.

Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — одобрил дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму 8,3 миллиарда рублей или на 46,55 рубля на акцию/GDR.

Globaltrans в июле текущего года сообщал, что подтверждает целевую сумму промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года на уровне 8,3 миллиарда рублей.

"Одобрены значительные промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на общую сумму в 8,3 миллиарда рублей или 46,55 рублей на акцию/GDR", — говорится в сообщении.

Дивиденды одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — за весь 2019 год могут составить 16,6 миллиарда рублей.

"Установлена цель по выплатам за второе полугодие 2019 года – существенные финальные дивиденды в объеме около 8,3 миллиарда рублей. В совокупности дивиденды за 2019 год (включая промежуточные, финальные и специальные) могут составить около 16,6 миллиарда рублей, что превышает уровень 2018 года", — отмечает компания.