МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG завершил сделку по продаже прав на бренд солнцезащитного крема Coppertone немецкой компании Beiersdorf, которая производит средства марки Nivea, говорится в сообщении Bayer.

Стоимость сделки, о которой было объявлено в мае текущего года, составила 550 миллионов долларов. "Теперь Bayer может сосредоточиться на своем основном бизнесе безрецептурных препаратов", — говорится в сообщении.

История бренда солнцезащитного крема Coppertone насчитывает 75 лет. Он продается в США, Канаде и Китае. Объем продаж в 2018 году, как указывает Bayer, составил 213 миллионов долларов. Bayer являлся владельцем Coppertone с 2014 года.

"Мы убеждены, что Beiersdorf станет прекрасным новым владельцем бренда Coppertone, который будет продолжать инвестировать и развивать его", — полагает член совета директоров Bayer и президент направления Consumer Health Хейко Шиппер (Heiko Schipper), слова которого приводятся в сообщении.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

Beiersdorf – это одна из крупнейших международный косметических компаний в категории средств по уходу за кожей. Компания насчитывает более 150 представительств по всему миру. Компании принадлежит один из крупнейших косметических брендов в категории средств по уходу за кожей Nivea.