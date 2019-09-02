МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Со второго места на первое поднялся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние увеличилось с начала года на 3,88 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. На вторую строчку опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его богатство выросло на 2,85 миллиарда и достигло 22,3 миллиарда долларов. Третье место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 20,5 миллиарда (рост на 2,64 миллиарда долларов).

На четвертом месте остался основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 18,8 миллиарда долларов, которое увеличилось на 1,35 миллиарда. Пятую строчку занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его капитал оценивается в 18,2 миллиарда долларов (рост на 2,13 миллиарда долларов).

На шестом и седьмом местах находятся Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", и Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). Их состояние составляет 16,7 миллиарда и 16,3 миллиарда соответственно, а рост составил 2,83 миллиарда и 2,1 миллиарда долларов.

Восьмую строчку занимает Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 742 миллиона долларов, до 14,9 миллиарда долларов. Далее место делят бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,8 миллиарда долларов у каждого. После них следует акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман с состоянием в 13,6 миллиарда долларов, рост показателя составил 1,03 миллиарда долларов.