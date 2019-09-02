МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Подорожание авиабилетов в 2019 году составит 9–10%, пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы экспертов. Они указывают, что в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. В этом году ситуация складывается еще хуже. При этом в I квартале авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый убыточны из-за низкого сезона, но в этом году и высокий сезон прибыли не принес, указывают аналитики.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, прогноз о подорожании авиабилетов в целом близок к реальности. "Он основан на уже имеющийся статистике, и, я думаю, по итогам года рост составит порядка 10%", — полагает главный редактор портала "Авиа.Ру" Роман Гусаров. В начале года прогнозы были аналогичные и сейчас они подтверждаются, уточняет он.

ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ

Экономическая ситуация на самом деле диктует куда более серьезное подорожание, отмечает Гусаров. Расценки в авиаотрасли растут буквально на все – это и увеличение НДС, и необходимое повышение зарплат пилотам (иначе те уходят к зарубежным конкурентам), и аэропортовые сборы.

"Как правило, любой новый аэропорт или прошедший реконструкцию повышает цены – это делается для того, чтобы отбить издержки. Конечно, логично, что обновленный транспортный узел предоставляет услуги лучшего качества, но оплачивают это сами авиакомпании", — говорит эксперт.

Но самое главное – удорожание топлива в связи с проводимым сейчас государством налоговым маневром. В прошлом году авиакеросин вырос в цене на 30%, в этом году ситуация не лучше. На "Прямой линии" президент Владимир Путин предложил правительству срочно разработать механизм компенсации для авиакомпаний по аналогии с демпфером для производителей бензина. Однако он оказался неэффективным, поскольку предусматривает компенсационные выплаты авиакомпаниям лишь после достижения определенной планки биржевой стоимости нефти. На сегодняшний день авиаперевозчики не получили компенсаций за прошлый год, за этот, судя по мировому рынку нефти, тоже ждать не следует, полагает Гусаров.

Повысить же цены на авиаперевозки компании не могут из-за низкой покупательной способности населения. Таким образом, остается только залезать в долги и брать кредиты у банков, что уже повлекло за собой образование "долговой пирамиды" на авиарынке. Нагрузка становится непосильной даже для крупных авиакомпаний, имеющих хорошую кредитную историю и маршрутную сеть. Если в ближайшее время не предпринять мер, то возможен массовый уход игроков с рынка, что не лучшим образом скажется на капитализации всей отрасли, прежде всего, компаний, торгующихся на бирже, полагает Гусаров.

ГЛАВНОЕ – СПРОС

В свою очередь, аналитики сервиса путешествий Туту.ру прогнозируют, что рост цен на авиабилеты по итогам года составит около 7%. Этот прогноз основан на экспертном заключении аналитиков и сравнении кривых роста цен в этом и предыдущем годах, поясняют они.

Специалисты Туту.ру проанализировали все забронированные на сайте сервиса авиабилеты в одну сторону с вылетами в январе — августе 2019 года и сравнили данные с ценами аналогичного периода год назад. В целом, средний чек с января по август в 2019 году вырос на 5% по сравнению с этим же периодом 2018 года. По России средний чек прибавил 4%, за границу — 5%.

"Такие факторы, как инфляция, топливо, аэропортовые услуги влияют не на цены, а на себестоимость билетов для авиакомпании. На цену же влияет, в первую очередь, платежеспособный спрос на билеты. Если он не растет, то авиакомпании могут не поднимать цены за счет уменьшения прибыли или даже в убыток, надеясь компенсировать эти убытки в будущих периодах", — указали в компании.

Подорожание билетов при наличии платежеспособного спроса не предполагает негативных последствий. Если ли же спрос не растет, в отличие от себестоимости услуг, то часть расходов компенсируют авиакомпании за счет своих доходов (иногда себе в убыток), остальная часть ложится на пассажиров, поясняют в Туту.ру.

ПОСЛЕДСТВИЯ

В этой ситуации пассажиры в первую очередь будут пытаться сэкономить на авиабилетах: покупать заранее, следить за скидками и спецпредложениями авиакомпаний, выбирать бюджетные авиакомпании или лоукосты, невозвратные билеты и поездки без багажа.

И, разумеется, пассажиропоток будет снижаться, говорят эксперты. Традиционно первыми закрываются самые непопулярные направления, независимо от цены перелета. Это, прежде всего, Австралия, Южная Америка, Центральная и Южная Африка. Свою роль здесь играет как географическая отдаленность, так и отсутствие масштабных интересов российского бизнеса в этих регионах.

При значительном увеличении цены пассажиры будут искать альтернативные варианты, полагают эксперты. Если говорить о влиянии цен на авиаперевозки на смежные отрасли, то возможно увеличение доли перевозок граждан автобусами и железнодорожным транспортом, что, в свою очередь, повлияет на эти отрасли. Кроме того, при повышении стоимости авиабилетов пассажиры, как правило, уменьшают количество дней отдыха, чтобы уместиться в свой бюджет. Это окажет влияние уже на туристический сектор, заключают они.