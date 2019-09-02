МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит основания для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Авиабилеты в России могут подорожать еще на 10%

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова написала, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют", — прокомментировали в ФАС.

Также в ведомстве уточнили, что не оставят без внимания заявление АЭВТ.

"ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты… Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", — добавили в ФАС.

Также в пресс-службе отметили, что деятельность АЭВТ будет изучена на предмет сговора.