МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".

"За первое полугодие 2019 года объем нового бизнеса (стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС — ред.) составил 730 миллиардов рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в исследовании.

Невысокий рост относительно стремительного развития прошлых лет обусловлен сокращением ж/д- и авиасегментов, нивелировать которое отчасти удалось за счет сделок с недвижимостью, а также морскими и речными судами, отмечают аналитики. Поддержку рынку также оказал рост автолизинга, что отразилось на доле лизинга в продажах легковых автомобилей.

"Выделение субсидий на льготный автолизинг во втором полугодии 2019 года позволит рынку по итогам года вырасти на 15%, при этом более высокие темпы прироста возможны только за счет разовых крупных сделок госигроков", — добавляется в исследовании.

"Эксперт РА" указывает, что рост нового бизнеса в 13% является минимальным за последние три года. По оценкам рейтингового агентства, объем чистых инвестиций в лизинг в России по итогам 2018 года вырос на 32% и составил около 1,75 миллиарда рублей. "В структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают доходы от финансового лизинга, однако доля доходов от оперлизинга и дополнительных услуг продолжает расти", — добавляется в сообщении.

"Эксперт РА" указывает, что сохраняет прогноз роста лизингового рынка в 2019 году на уровне 15%, при этом реализация более позитивного сценария будет зависеть от активности госкомпаний.