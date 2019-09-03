МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость в первом полугодии 2019 года составил 428 миллиардов долларов, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании CBRE.

"Во втором квартале глобальный объем инвестиций в коммерческую недвижимость, включая сделки по приобретению компаний, составил 231 миллиард долларов, что на 17% превосходит значение в предыдущем квартале, однако на 7,5% меньше по сравнению с показателем второго квартала 2018 года", — отмечается в нем.

При этом объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 36% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года и составил 93,5 миллиарда рублей (1,4 миллиарда долларов). Существенный прирост произошел во втором квартале: объем вложений за апрель-июнь этого года достиг 57 миллиардов рублей (900 миллионов долларов), превзойдя показатель прошлого года более чем в 2 раза, добавляется в материале.

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2019 года может достигнуть 250 миллиардов рублей или 3,8 миллиарда долларов, говорится в нем.