БРЮССЕЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Европейское агентство авиабезопасности пока оценивает технические предложения Boeing на замечания по Boeing 737 Max, полеты которых были приостановлены после крушения двух таких лайнеров, сроки полетных испытаний еще не определены, сообщил во вторник исполнительного директор EASA Патрик Ки.

Полеты Boeing 737 Max в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

"Нам предстоит дальнейшая работа с Boeing, чтобы оценить их предложения. Мы проведем испытательные полеты, когда все задачи будут успешно выполнены, включая функциональные испытания нового программного обеспечения", — сообщил Ки, выступая во вторник в комитете по транспорту ЕП.

По его словам, на основе этой работы также предстоит определить, какое дополнительное обучение для пилотов потребуется.

Чиновник сообщил, что еще весной европейский регулятор выдвинул американской стороне четыре условия для возобновления полетов, включая сертификацию со стороны EASA модификаций, которые Boeing внесет в системы самолета, а также определение параметров адекватной подготовки пилотов для управления этими самолетами.

Он сообщил, что над анализом технических систем несколько месяцев работали 20 европейских экспертов, замечания и выводы были переданы Boeing и американскому Федеральному управлению гражданской авиации только в июле. По словам Ки, в настоящее время готовятся тестовые полеты, сроки проведения которых он назвать не смог.

"Это открытый вопрос, я не могу вам назвать точных сроков", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, когда полеты самолетов могут быть возобновлены.

Ранее вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет заявлял, что компания планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 Max в четвертом квартале 2019 года.