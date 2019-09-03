МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Директором по инвестициям "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, назначен Андрей Бодров, который ранее занимал должность директора по M&A в "Ленте", говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит"… объявляет о назначении Андрея Бодрова на должность директора по инвестициям. Андрей будет отвечать за разработку и реализацию стратегии управления инвестициями и аллокации капитала, разработку стратегии и проведение сделок M&A, оценку эффективности развития компании, а также за управление портфелем стратегических проектов", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что до прихода в "Магнит" Бодров занимал пост директора по слияниям и поглощениям в "Ленте", а ранее занимал различные позиции в Morgan Stanley, VTB Capital, Deutsche Bank и Renaissance Capital, где специализировался на секторах розничной торговли и потребительских товаров.

"Я рад приветствовать Андрея Бодрова в команде "Магнита". Уверен, что его богатый бэкграунд в инвестбанковском и розничном бизнесах позволит нам повысить эффективность капитальных затрат, стратегических и инвестиционных решений компании", — сказал президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2019 года находилось 19,884 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).