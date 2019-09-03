МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Два самолета столкнулись во время буксировки в аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При буксировке один самолет задел другой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, воздушные суда зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.

"Пассажиров в настоящее время выводят из самолетов", — добавил собеседник агентства.

Сообщается, что это были самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight.

"Аэрофлот" готовит резервный борт после того, как самолеты в московском аэропорту "Шереметьево" зацепились крыльями. Второй самолёт – авиакомпании Royal Flight — был без пассажиров. Самолёт "Аэрофлота" выполнял рейс Москва-Пекин.

"При буксировке самолёта Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг" не учел дистанцию между самолётами, ввиду чего произошло соприкосновение самолёта Royal Flight с самолётом "Аэрофлота", — сказал он.