БРЮССЕЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Возможный выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к тому, что европейский авиарегулятор больше не сможет самостоятельно контролировать безопасность полетов на этом направлении, Лондону придется наращивать собственные технические ресурсы, сообщил во вторник исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Чиновник Европейского агентства по авиационной безопасности выступил на слушаниях в комитете по транспорту ЕП, где его спросили про последствия Brexit для авиасообщения между ЕС и Британией.

"Агентство не обладает полномочиями, чтобы устанавливать принадлежность самолетов, мы занимаемся тем, чтобы были общие стандарты для всех судов, которые летают в Европе. Здесь я могу сказать вам, что по всем вопросам, касающимся безопасности, мы способны справиться с ситуацией, связанной с Brexit", — сказал Ки.

Он признает, что "могут быть более сложные или более легкие решения, но последние пару лет агентство уже работает со службами ЕК над тем, чтобы выдавать разрешения британским компаниям, оказывающим услуги организациям ЕС, например, техническим и сервисным службам".

По его словам, агентство уже сертифицировало большинство британских компаний, оказывающих такие услуги европейским авиакомпаниям. Кроме того, велась работа с поставщиками деталей к самолетам Airbus для взаимного признания сертификатов и стандартов.

"Что касается именно нашей работы, то мы считаем, что сделали все, что могло быть сделано, чтобы обеспечить продолжение операций после Brexit. Конечно, могут быть вещи, которых мы не предусмотрели, но в целом мы достаточно хорошо подготовлены для такой ситуации", — заверил представитель EASA.

Он подчеркнул, что "в случае Brexit без договора Великобритания становится для ЕС третьей страной, что означает, что они больше не будут членами EASA, и все операторы, которые захотят работать в Великобритании, должны будут обращаться в агентство для прохождения процедуры получения отдельного разрешения безопасности для стран вне союза".

Отвечая на уточняющий вопрос парламентариев, означает ли это, что европейские власти больше не смогут самостоятельно отвечать за безопасность пассажиров на этом направлении, чиновник ответил, что "это так". По его словам, именно поэтому британская сторона уже принимает меры по набору дополнительных технических и экспертных ресурсов.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что потенциально приведет к экономическим последствиям, так как к стране больше не будут применяться законодательные положения ЕС.