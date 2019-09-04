МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Галина Цыганова. Группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. О сотрудничестве с партнерами из Монголии, зарубежных рынках и российских активах, а также технологиях блокчейн и ожиданиях от V Восточного экономического форума в интервью агентству «Прайм» рассказал президент группы Fesco Александр Исурин.

- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о достижении договорённостей с Fesco по созданию в порту Зарубино угольного терминала. Расскажите, пожалуйста, про проект.

— Идее этого проекта ровно год. Год назад мы встречались с господином президентом Монголии на Восточном экономическом форуме, тогда был дан официальный старт проработке этого проекта. Основной предпосылкой к этому проекту является то, что ранее президент РФ Владимир Путин согласовал предоставление скидки на железнодорожный тариф сроком на 25 лет для наших партнёров из Монголии, которая распространяется на транспортировку монгольских грузов в дальневосточные порты. До этого момента стоимость транспортировки по железной дороге не давала возможности монгольским добывающим компаниям использовать маршруты через Дальний Восток, просто потому что это было менее выгодно по сравнению с маршрутом через Китай.

Во время рабочей поездки в Монголию в этом году мы подписали соглашение о проработке проекта с оператором крупнейшего монгольского месторождения Таван-Толгой. На прошлой неделе закончили предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

- А каковы параметры проекта?

— Мы говорим о строительстве терминала мощностью до 10 миллионов тонн, и в основном он будет ориентирован на грузопоток из Монголии. Потребители монгольского угля — это прежде всего Китай, Корея и другие рынки АТР. Месторождение Таван-Толгой не присоединено к железной дороге. Это 440 километров. Сейчас наши монгольские партнеры как раз строят эту ветку, это приоритетный для них проект. И, насколько я понимаю, совместно с РЖД будет проведена реконструкция магистрального хода Улан-Баторской ж/д, чтобы увеличить пропускную способность. Эти условия необходимы для развития проекта.

- Когда начнётся работа по строительству терминала и к какому году он выйдет на перевалку в 10 миллионов тонн угля в год?

— Предварительно мы говорили, что на первом этапе гарантированный объём — это 6 миллионов тонн. Реально проект можно реализовать за три года, но нужно понимать, что это greenfield. Там необходимо не только создание терминала, т.е. участие Fesco и «Эрдэнэс Таван-Толгой», но ещё и дноуглубительные работы — это Росморпорт, присоединение к электросетям — Россети, а также участие коллег из Росграницы, РЖД. По сути необходимо создать целый имущественный комплекс.

- Планируете создавать совместное предприятие?

— Это будет СП между «Эрдэнэс Таван-Толгой» и транспортной группой Fesco. Планируется, что у монгольской стороны будет доля в терминале. Эта компания точно будет резидентом свободного порта Владивосток.

- Когда планируете создать СП?

— Скорее всего в начале следующего года.

- Создание терминала — горизонт 3-5 лет?

— Мы рассчитываем, что проект можно реализовать за три года. Сейчас на такой срок рассчитаны проекты наших партнеров — реконструкция и строительство железной дороги и горно-обогатительного комбината в Монголии.

- Сколько составляет оценочный объем инвестиций в проект?

— 260 миллионов долларов — полное развитие, из них 215 млн долларов — на первом этапе.

- Какой объём инвестиций группы без этого проекта предусмотрен на 2019-2021 годы?

— Ежегодный объем инвестиций в 2019-2021 годах — это порядка 150 миллионов долларов.

- Что касается флота, есть планы приобретения новых судов?

— У нас есть планы по дальнейшей оптимизации флота, может быть даже до конца этого года. Мы хотим быть оператором, а не судовладельцем. У нас есть флот, которым мы сами не оперируем, он у нас в тайм-чартере. Наша идея — уйти из тайм-чартера и быть оператором. У нас есть соответствующие компетенции, плюс оперирование флотом даёт нам больший возврат на инвестиции. Профильный флот для нас — это контейнеровозы и многоцелевые суда.

- Аукцион РЖД по продаже их доли в "Русской тройке" не состоялся. Планируете ли все еще консолидировать пакет, выкупить их долю?

— Да, мы сохраняем интерес, ждем, когда РЖД закончат свои корпоративные процедуры и будут готовы вернуться к реализации актива. Мы со своей стороны готовы, внутренние корпоративные процедуры провели.

- До конца года может быть заключена сделка?

— Я очень на это надеюсь.

- Пока больше никакие компании приобретать не планируете?

- Нет, не планируем.

- Вы ранее говорили, что отложили сделку с ГТЛК по приобретению 1 тысячи платформ из-за цен на подвижной состав. Вернулись к рассмотрению?

— У нас это заложено в инвестиции на следующий год. Пока с подвижным составом два ключевых проекта — "Русская тройка", это ещё 400 вагонов, и сейчас принимаем в аренду дополнительно 580 фитинговых платформ. Это покроет наши производственные потребности на текущем рынке и при развитии транзита на следующие, скажем, полгода. В следующем году мы планируем вернутся к проекту строительства новых вагонов, чтобы покрывать растущие запросы наших клиентов.

- Какие у вас ожидания по росту контейнерного рынка, сохраняете прогноз в 7% по году?

— Прогноз по рынку не меняем, также сохраняем ожидания роста контейнерооборота ВМТП на 9%, до 600 тысяч TEU.

- Какие в целом тренды для развития группы Fesco видите в среднесрочной перспективе?

— Прежде всего это трансформация в компанию по управлению цепочками поставок. Всё, что связано с комплексной организацией поставок, и при этом совершенно необязательно с собственными активами. Также это международное развитие, в первую очередь, в Китае, и расширение объемов транзитных перевозок по Транссибу из Японии, Кореи и других стран АТР в Европу.

- Планируете в конце этого года, в следующем году запуск новых сервисов?

— Рынок достаточно живой, мы смотрим на рынок Санкт-Петербурга, Урала и Сибири.

- Какая текущая ситуация с долговой нагрузкой Fesco? В июле группа опубликовала оферту по выкупу оставшихся рублёвых бондов. Рассчитываете по-прежнему погасить задолженность до конца года?

— Да. Мы продлили срок приёма акцептов, срок выкупа не меняем. В целом до конца года планируем рассчитаться со всеми держателями.

- Александр, достигнутые в рамках предыдущих форумов договоренности вылились ли в какие-то практические проекты? Какие вопросы вы собираетесь поднять и обсудить на этом форуме с партнерами? Планируете подписывать какие-то соглашения?

— Обычно все, что мы подписываем, выливается в практические вещи. Пример — наше сотрудничество с китайской Zhengzhou International Hub, мы запустили новые совместные ж/д сервисы, привлекли дополнительный грузопоток на действующие. Если мы говорим о нынешнем форуме, у нас несколько стратегических направлений. Первое — мы смотрим развитие транзита, которое я уже упоминал. У нас пройдут встречи, подписания, переговоры с японскими, корейскими и европейскими партнерами именно по продвижению транзитных потоков через Дальний Восток по Транссибу. Второе — реализация проектов цифровизации интермодальных перевозок.

- Если продолжить тему технологий — летом Maersk запустил в России платформу Tradelens на основе блокчейна. Рассматриваете возможность присоединиться к ней? Или пока проект реализуется в Санкт-Петербурге, это невозможно?

— Нам было бы интересно присоединиться к проекту, мы предложили коллегам подумать над параллельным запуском пилота во Владивостоке, они думают над этой идеей, оценивают, насколько это реализуемо. В целом, конечно, мы видим очень большие возможности для себя в цифровых проектах. Это и оптимизация процессов, и сокращение времени оформления и в целом скорости перевозки, конечно, повышение качества сервиса для клиентов.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.