ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Продажа акций "Детского мира" обсуждается с тремя покупателями, при этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается продать свой пакет только вместе с АФК "Система", заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ.

"Бизнес активно растет и развивается, нам там очень комфортно. Если "Система" будет выходить, мы будем выходить с ними по одной и той же оценке, по одному и тому же покупателю", — сказал Дмитриев.

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"Сейчас есть три активных покупателя, которые заинтересованы в этом, со всеми ведутся переговоры, но мы опять-таки занимаем здесь такую позицию, что если "Система" будет продавать, мы тоже продадим наш пакет", — добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.