МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россияне в возрасте от 6 до 17 лет — держатели "детских" банковских карт больше всего тратят на фастфуд, после 9 лет — также на кино, а с 12 лет — на кофе, свидетельствует исследование Райффайзенбанка.

Аналитики изучили траты держателей "детских" дебетовых карт в возрасте от 6 до 17 лет, и выяснили, какие категории расходов преобладали среди детей летом 2019 года.

"Если говорить о всех держателях детских карт, то самое большое количество трат совершается в категории "фастфуд". После девяти лет в топе трат появляются расходы на кино, а с 12 – кофейни. Количество трат в категориях, связанных с онлайн-играми (например, steamgames.com и market.dota), с возрастом увеличивается", — подсчитали в банке.

И мальчики, и девочки совершают одинаковое количество операций по банковским картам, однако частота транзакций зависит от возраста. Наибольшей популярностью детская карта пользуется среди подростков в возрасте от 12 до 14 лет, в этой группе зафиксирован и самый высокий средний чек (537 рублей). Среди 15-17-летних этот показатель снижается до 398 рублей, при этом ее представители совершают траты чаще других.

"В среднем каждый ребенок в данной группе совершил 52 транзакции за лето. Эта динамика может говорить о том, что с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам", — предположили аналитики.