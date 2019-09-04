ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. "Новапорт" закрыл сделку по приобретению аэропорта Воронежа за 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости совладелец компании Роман Троценко.

"Новапорт" рассчитывает закрыть сделку по приобретению аэропорта Воронежа, который планируется развивать как почтовый хаб, до сентября, готов вложить 5 миллиардов рублей, сообщал журналистам в июле Троценко.

"Да, мы закрыли сделку… днями назад…. Сумма сделки где-то в районе трех миллиардов (рублей — ред.)", — сказал Троценко.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.