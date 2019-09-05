МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Почта России" и японская компания Itsumo в рамках ВЭФ–2019 заключили меморандум о взаимодействии, предполагающий создание торговой площадки, на которой будут продаваться товары из Японии, говорится в сообщении российского почтового оператора.

"Российская компания намерена запустить магазин уже в ноябре 2019 года", — говорится в сообщении.

По условиям меморандума "Почта России" берет на себя обязанности по рекламе и продвижению японских товаров, а также доставке заказов, отправленных из Японии международной почтой. Компания Itsumo будет предоставлять всю информацию о продуктах, представленных в онлайн-магазине, а также о рекламных и маркетинговых материалах. Кроме того, японская сторона берет на себя формирование заказов и отправку товаров в Россию.

"На протяжении нескольких последних лет мы активно развиваем сферу электронной торговли. Этот сегмент экономики стремительно растет, все более высоким спросом у российских покупателей пользуется продукция из Японии. В рамках сотрудничества с коллегами из Itsumo мы планируем качественно и своевременно удовлетворить этот спрос, предложив нашим клиентам прозрачный процесс заказа, быструю доставку и лучшую цену на японские товары", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Itsumo с 2007 года является экспертом в области электронной коммерции, оказывает консультативные услуги по работе с японскими производителями, помогает с наполнением торговых площадок и продвижением японских товаров. В июле 2018 года компания была сертифицирована, как первый партнер Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США.

"Россия – это большая страна с огромным перспективным рынком. Мы рады сотрудничать с такой крупной компанией как "Почта России". Вместе нам предстоит проделать большую работу по созданию популярного и конкурентоспособного маркетплейса. Совсем скоро товары из Японии… станут доступнее для российских покупателей, чем когда-либо прежде", – отметил представительный директор корпорации Itsumo Мамору Сакамото.