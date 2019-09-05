ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Южная Корея надеется завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Хон Намги, который возглавлял делегацию Южной Кореи на ВЭФ.

Вице-премьер напомнил, что в июне этого года РФ и Южная Корея уже начали переговоры о соглашении по свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. "Я очень рад. Поэтому я надеюсь на продолжение данного обсуждения до ССТ (соглашения о свободной торговле – ред.), включающего товары", — сказал он.

"Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель", — заявил Намги.

Он отметил, что заключение данного соглашения даст положительный эффект для роста экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России.

"Заключение ССТ привело бы к взаимному открытию рынков услуг и созданию благоприятных условий инвестирования, а также расширению товарооборота. Еще раз я хочу отметить, что оно приведет к расширению инвестиций и увеличению количества взаимных обменов между гражданами двух стран", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, южнокорейские компании проявляют большой интерес к таким отраслям, как логистика, туризм, распространение товаров и медицинские услуги. "Также я думаю, что в свою очередь российские предприятия тоже имеют свой интерес в выходе на рынок Кореи", — сказал Намги.

По его мнению, для достижения поставленной лидерами двух стран цели по увеличению товарооборота до 30 миллиардов долларов в 2020 году, помимо заключения ССТ, необходимо также сотрудничать в рамках плана "9 мостов" (план предусматривает развитие по нескольким направлениям, в том числе в сфере энергетики и транспорта). Кроме того, РФ и Южная Корея должны поддерживать активизацию торговли в таких сферах, как создание инфраструктуры в сфере сельского хозяйства и рыболовства, расширение инвестиций в сфере судостроения, укрепление сотрудничества в фитосанитарном контроле и ускорение процедурных процессов, отметил вице-премьер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.