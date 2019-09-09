МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ВТБ ведет переговоры о возможных инвестициях китайских компаний в "Эн+ Груп", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.

По словам источников, к ВТБ, которому принадлежит 21,68% "Эн+ Груп", обратились две китайские государственные промышленные группы по вопросу возможной покупки акций компании. "Сейчас они не обсуждают точные детали, но отмечается серьезные интерес с обеих сторон", — сказал газете один из источников, добавив, что нет никакой гарантии достижения соглашения.

Отмечается, что интерес со стороны китайских компаний вызван, прежде всего, экологическими сложностями в Китае, которые усилили стремление к промышленным производственным активам с низкой эмиссией соединений углерода. "Китайские компании хотят иметь доступ к возобновляемым источникам энергии, и "Эн+ Груп" соответствует этому профилю", — добавили источники.

При этом они не ожидают, что минфин США будут как-то интересовать сделки с акциями компаниями, которые не затрагивают долю бизнесмена Олега Дерипаски. "Это не будет вопросом для OFAC (Управления по контролю за иностранными активами минфина США — ред.). Все, что их беспокоит, это лица, находящиеся под санкциями. Более широкое число акционеров будет рассматриваться как хороший фактор", — добавил источник.

"Эн+ Груп" — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

Минфин США 27 января снял введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний "Эн+ Груп", "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в "Эн+ Груп" до менее чем 44,95% с 70%, в том числе за счет передачи им части акций благотворительному фонду и вступления ВТБ во владение частью акций, заложенных по обязательствам компаний бизнесмена.