МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты российского парламента предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в стране, пишет "Парламентская газета".

По мнению авторов инициативы, эта мера может снизить доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды в Россию.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, 95% легальных сигарет в РФ не стоят меньше 90 рублей, поэтому вполне возможно установить минимальную цену в 85 рублей за пачку.

"Законопроект будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену", — пояснил он.