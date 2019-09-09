МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, увеличила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2019 года на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,238 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка группы в январе-июне повысилась на 9,7% — до 7,825 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 15,2%, до 2,148 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 5,8%, до 2,669 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA группы в первом полугодии составила 27,5% против 26,2% годом ранее.

Чистый долг группы "Мать и дитя" на конец июня составил 4,106 миллиарда рублей, увеличившись на 39,2% по сравнению с концом 2018 года. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0.8x. Капитальные затраты в первом полугодии составили 2,212 миллиарда рублей против 1,676 миллиарда годом ранее.

Группа "Мать и дитя" — одна из ведущих компаний на рынке частных медицинских услуг России. Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит MD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. В группу входят 40 медицинских учреждений — шесть многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторные клиники. Основным акционером группы "Мать и дитя" является ее основатель Марк Курцер.