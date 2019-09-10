МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Marathon Group Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова рассматривает возможность продажи своей аптечной сети "Мега Фарм", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Сеть "Мега Фарм" включает в себя три бренда, два из которых — "А-Мега" и "Да, здоров!" — размещаются на площадях X5 Retail Group, еще один — "Азбука Life" — в магазинах "Азбука вкуса". По словам источника издания, близкого к "Мега Фарм", компания давно ищет покупателя. В курсе планов группы оказался также директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным другого источника газеты на фармрынке, Marathon уже ведет переговоры с отраслевым холдингом "Гранд Капитал" Дениса Ременяко о продаже всех трех брендов. Ременко, а также совладелец Marathon Group Сергей Захаров от комментариев изданию отказались. В X5 отметили, что работа с группой продолжается, и сейчас на площадях ритейлера размещается несколько сотен аптек.

Один из собеседников газеты отметил, что "Мега Фарм" может быть интересна "Р-фарм" Алексея Репика. Репик в свою очередь уточнил изданию, что рассматривает возможность покупки различных фармацевтических активов, в том числе на розничном рынке, но конкретных переговоров пока не ведет.

Аптечная сеть "Мега Фарм" создана в 2016 году. Тогда Marathon заключила соглашение с Х5 о приоритетном размещении аптек на площадях магазинов ритейлера. В середине 2017 года аналогичное соглашение Marathon заключила и с "Азбукой вкуса". Проект группы подразумевал открытие до конца 2020 года более 3 тысяч аптек "А-Мега" и "Да, здоров!".