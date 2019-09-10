МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ПАО "Центральный телеграф" (ЦТ, "дочка" "Ростелекома") продало принадлежащие ему помещения в историческом здании центрального телеграфа в центре Москвы группе компаний О1, сообщил РИА Новости источник в ЦТ.

"Помещения, принадлежащие "Центральному телеграфу" в здании по адресу Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35,2 тысячи квадратных метров и прилегающая к нему парковка проданы группе компаний О1 за 3,5 миллиарда рублей (с учетом НДС)", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подписание договора купли-продажи состоялось во вторник вечером. Комментарии в пресс-службе "Центрального телеграфа" и "Ростелекома" пока получить не удалось.

Помещения "Центрального телеграфа" были выставлены на продажу в начале июня 2019 года по стартовой цене 3,5 миллиарда рублей. Прием заявок завершился 6 сентября, а сами торги должны были пройти 10 сентября на торговой площадке "Сбербанк-АСТ". Однако на участие в аукционе была подана лишь одна заявка – от ООО "Центральный телеграф", зарегистрированного 30 июля 2019 года.

"Поскольку на открытый аукцион была подана одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что сделка проведена с участием консультанта по привлечению потенциального покупателя на актив — PwC. В качестве консультантов также были подключены CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank. Сделка ранее была одобрена акционерами ЦТ с учетом результатов независимой оценки, проведенной компанией "Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги", и мнений крупнейших брокерских компаний.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что ООО "Центральный телеграф" связано с акционером O1 Properties – компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По данным газеты, RT&I летом 2018 года получила контроль над О1 Properties – одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве: 12 бизнес-центров общей площадью 624 тысяч кв м. Также источники газеты утверждают, что RT&I cвязана с "Роснефтью" и ГК "Регион". Основной бенефициар RT&I, по данным кипрского реестра – Павел Ващенко, которому в 2011 году принадлежало 25% "Регион портфельные инвестиции".

В настоящий момент портфель недвижимости "Ростелекома" насчитывает около 20 тысяч объектов общей площадью более 8 миллионов квадратных метров. В городах с населением более 100 тысяч человек, включая Москву и Санкт-Петербург, находится чуть меньше половины всех площадей. Ранее в Москве уже проданы офисные здания на Зубовской площади, 1-й Тверской-Ямской улице, в Никитском переулке и другие объекты.