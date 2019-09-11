МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян с 28 августа по 4 сентября снизилось на 1,1% — до 705,4 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 28 августа по 4 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,1 % и составила 705,39 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 72 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось на Алтае, в Дагестане, Тыве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ненецком автономном округе, Алтайском, Забайкальском краях, Омской, Псковской областях.

Численность безработных выросла в 11 регионах. Наибольший рост произошел в Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области, Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 4 сентября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 91 тысячу 64 человека.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 4 сентября уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 4 сентября работодатели заявили в органы службы занятости 1,73 миллиона вакансий.