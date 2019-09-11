МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску американской Levi Strauss & Co запретил индивидуальному предпринимателю Евгению Козлову использовать бренды истца при продаже товаров через интернет-сайт, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

"Запретить индивидуальному предпринимателю Козлову Евгению Михайловичу использование товарных знаков… и сходных с ними до степени смешения обозначений, в том числе, при предложении к продаже и реализации товаров, однородных тем, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, посредством интернет-сайта", — говорится в судебном акте.

Запрет наложен на использование пяти брендов. Четыре из них представляют разновидности товарного знака Levi's, пятый – товарный знак "501". По указанному в решении адресу находится интернет-магазин "Джинсы из Америки".

Суд также взыскал с ответчика в пользу Levi Strauss & Co компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки в размере 300 тысяч рублей.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Другие подробности пока не сообщаются. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Levi Strauss & Co — американская компания, основанная в 1853 году, известный производитель джинсовой одежды, а также обуви. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.