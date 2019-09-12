МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фармацевтическая группа "Р-Фарм" планирует вложить в строительство завода по производству медицинского оборудования в России от 2 до 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

В начале июля "Р-Фарм Холдинг", входящая в "Р-Фарм", и японская Canon Medical Systems заключили договор о стратегическом партнерстве, трансфере технологий и организации локального производства медицинского оборудования на территории РФ.

Отвечая на вопрос о планируемых инвестициях в проект, Репик сказал: "От 2 до 5 миллиардов рублей, по нашей первичной оценке".

Завод будет производить всю линейку медицинского диагностического оборудования Canon Medical Systems: УЗИ, рентген, аппараты КТ и МРТ, а также ангиографы. По словам Репика, площадка под строительство завода пока не определена.

Canon Medical Systems — один из крупнейших мировых производителей аппаратуры для компьютерной, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковых исследований. Поставляет свою продукцию в более чем 150 стран.