МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российский IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из уставного капитала Ozon Holdings Ltd, головной компании онлайн-ритейлера Ozon, продав 8% основным акционера — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК "Система", пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Богуславский владел долей в онлайн-ритейлере 19 лет. По оценкам источников газеты, его пакет в Ozon мог стоить около 3,2 миллиарда рублей.

Богуславский подтвердил "Коммерсанту" выход из капитала Ozon, не уточнив размера доли и покупателей. "Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал. Ozon — быстрорастущая и большая компания с хорошими перспективами. Однако 19 лет — очень большой срок для инвестора", — заявил газете Богуславский.

В пресс-службе Ozon на запрос не ответили, в АФК "Система" и BVCP от комментариев отказались.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. В конце августа в интернет-магазине Ozon.ru рассказали РИА Новости, что оборот его продаж в первом полугодии увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 31,9 миллиарда рублей.