МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам начнется в России с 16 сентября, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном сайте кабмина.

"Правительство РФ постановляет провести с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года на территории России?скои? Федерации эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота даннои? продукции", — сказано в документе.

Предполагается, что пилотный проект определит целесообразность внедрения обязательной маркировки данной продукции. Целью эксперимента, в частности, является апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, противодействия незаконному ввозу в РФ, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам. В пилотном проекте смогут принять участие производители и импортеры этих товаров, а также организации торговли.

Осуществлять функции оператора эксперимента будет "Оператор-ЦРПТ". Обеспечивать проведение эксперимента — Минпромторг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральная служба безопасности, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и другие.

"Центр развития перспективных технологий готов приступить к маркировке данной группы. ЦРПТ работает с отраслью, уже сформирована рабочая группа в которую входят производители, дистрибьюторы, розница. В ней порядка 15 компаний", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦРПТ.

Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта этого года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. По специальным двухмерным кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции.