МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Европе продолжат снижаться в 2019-2020 годах на фоне слабого спроса и ряда внешних рисков, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch, которые отмечают типичные признаки циклического спада в секторе региона.

"Слабеющий спрос, сохранение высоких капзатрат и требования в сфере научно-исследовательской деятельности оказывают давление на выручку и показатели денежного потока автопроизводителей. Наши рейтинги европейских производителей автомобилей учитывают пространство для того, чтобы они могли приспособиться к типичному циклическому спаду и высоким инвестициям и соответствовать текущим изменениям в секторе", — считают аналитики агентства.

Регистрация новых автомобилей в Европе достигла предшествующего спаду уровня в 2018 году, а затем показатель продолжил снижение в текущем году. Как ожидается, индикатор продолжит нисходящую динамику в 2020 году на фоне падения продаж в Великобритании и стабильных значений в Германии и Франции — странах, которые являются основными двигателями в отрасли региона, сообщает агентство.

Слабая динамика ожидается несмотря на низкие ставки и благоприятные экономические условия в некоторых странах, что частично компенсирует снижение. Касательно других регионов, аналитики агентства также ожидают ослабления спроса — в частности, в США, а также в Китае. Эксперты связывают негативные прогнозы по Китаю с макроэкономической неопределенностью, изменениями в области стандартов по выбросам и рисками снижения спроса на электромобили (new energy vehicles, NEV).

Fitch в целом ожидает, что европейские автопроизводители сохранят устойчивый кредитный профиль за счет сильного положения бизнеса, а также здоровых показателей кредитоспособности и ликвидности по сравнению с прошлыми циклами снижения в секторе. При этом для ряда компаний возросли риски, связанные с европейскими требованиями по выбросам, что может повлечь за собой штрафы и вызвать необходимость в ускорении инвестиций в более экономичные, но менее прибыльные автомобили.

Период циклического спада совпадает и с политической неопределенностью, которая охватывает выход Великобритании из ЕС (Brexit) и торговые конфликты, отмечают аналитики Fitch. В частности это касается возможного решения США повысить в ноябре 2019 года пошлины на импорт автомобилей из Европы, торговых противоречий Вашингтона и Пекина, а также рисков вокруг соглашения США, Мексики и Канады.