МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Руководитель контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин выступил с предложением вернуть в стране рекламу вина и пива.

"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", — заявил он в своем выступлении на форуме "Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе".