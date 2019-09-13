МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия и Чехия договорились продолжить авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.

"Как минимум в прежнем", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, будет ли продолжено авиасообщение между странами как минимум в прежнем объеме.

Ранее в пятницу глава департамента Минтранса РФ в области гражданской авиации Светлана Петрова сообщала РИА Новости, что переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между Россией и Чехией завершились успешно, подписан меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между аэропортом "Жуковский" и Прагой.

"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии по ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем.

Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона. В ведомстве отмечали, что такой шаг позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона. Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.