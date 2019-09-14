ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — ПРАЙМ. Свыше 100 пассажиров находились на борту судна "Метеор", которое село на мель в Октябрьском районе ХМАО, пострадали четверо, сообщили РИА Новости в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

"Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15-ти километрах от села Перегребное сел на мель. На борту было свыше 100 пассажиров. По предварительным данным, четверо пострадавших с ушибами, все от госпитализации отказались", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО. Источник РИА Новости в экстренных службах региона отмечал, что пострадали трое, у одного — тяжелые травмы.