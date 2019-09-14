МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Москва и ряд регионов России договорились о сотрудничестве при организации образовательного туризма в стране, советующее соглашение представители регионов подписали в рамках московской выездной программы 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), передает корреспондент РИА Новости.

В рамках мероприятия прошло подписание "Декларации о взаимопонимании и сотрудничестве с целью содействия развитию образовательного туризма". Подписание состоялось между представителями десяти регионов Российской Федерации: Республика Бурятия, Чеченская республика, Камчатский край, Приморский край, Вологодская область, Московская область, Омская область, Тверская область, Тюменская область и Москва.

Как отметили в пресс-службе столичного комитета по туризму, подписание декларации стало важным шагом для развития региональных туристическо-образовательных программ и проектов сотрудничества между образовательными учреждениями, компаниями и деловым сообществом регионов России, а также для увеличения взаимных туристских потоков.

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН (UNWTO) впервые проходит в России. На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии Генассамблеи, которая проходит в столице 14-15 сентября, зарегистрировались более 270 делегатов из 60 стран мира.