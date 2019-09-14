МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Прирост туристов в 2019 году ожидается в пределах 10%, традиционно ожидаются туристы из Китая и Германии, а среди новых стран планируются гости из Южной Кореи, сообщила журналистам председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Ранее Проничева сообщала, что в прошлом году столицу посетили 23 миллиона 550 тысяч человек.

"Мы думаем, что будет прирост в пределах 10%", — сказала Проничева на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Она также отметила, что из зарубежных стран ожидаются традиционно туристы из Китая, Германии и Израиля.

"Мы не думаем, что география сильно изменится, хотя мы ждём ещё туристов из Южной Кореи, где мы сейчас начали отдельно информационную кампанию", — добавила Проничева.

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН (UNWTO) впервые проходит в России. На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии Генассамблеи, которая пройдет в столице 14-15 сентября, зарегистрировалось более 270 делегатов из 60 стран мира.