ЯКУТСК, 15 сен — ПРАЙМ. СК начал доследственную проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 13 сентября в 18 часов по местному времени вертолет Eurocopter BO-105, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту "поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера" для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105", — информирует пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск вертолета, а также установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ГУМЧС России по Якутии сообщили, что сработки аварийного маяка не происходило, при движение по маршруту, в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района, пилот перестал выходить на связь. На поиски с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.