МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название, заявил глава "Ростеха", в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация, Сергей Чемезов.

"Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название", — заявил Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом "покрывает эти расходы за счет военной статьи", пишет издание.

"Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно", — подчеркнул Чемезов.

Чемезов также отметил, что у SSJ-100 есть "детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут". Он добавил, что обладателю крупнейшего парка Superjet — "Аэрофлоту" — предложено создать сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.