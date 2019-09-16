МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Группа "Дело" подала ходатайство в ФАС на покупку принадлежащих РЖД 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей.

"Ходатайство в ФАС подали в пятницу, 13 сентября", — сообщили в компании.

Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания" бизнесмена Владимира Лисина, компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

Помимо РЖД и "Енисей Капитала" крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с долей 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.