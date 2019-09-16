МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".

"Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) впервые представляет пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 на зарубежной выставке. Лайнер прилетел на фестиваль авиации, космоса и технологий "Teknofest 2019", который проводится в Стамбуле (Турция) с 17 по 22 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

В ходе перелета с подмосковного аэродрома "Жуковский" в аэропорт Стамбула имени Ататюрка самолет МС-21-300 преодолел свыше 2,4 тысячи километров за 3,5 часа. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Олега Мутовина.

"Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете. Часть нашего маршрута впервые проходила над морем", — процитировали в пресс-службе Севастьянова.

"В ходе выставки мы планируем провести презентацию самолета и продемонстрировать его конкурентные преимущества потенциальным заказчикам", — приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" Равиля Хакимова.

Самолет МС-21-300, представляемый на выставке в Стамбуле, оборудован двухклассным пассажирским салоном. Он примет участие в летной программе и будет открыт для посещения специалистами и потенциальными заказчиками. Премьерный показ самолета МС-21-300 в России состоялся в августе этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.