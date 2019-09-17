МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты парламента России подготовили законопроект, который предлагает запретить продажу алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания менее 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах. Как пишет газета "Коммерсант", документ "концептуально" поддержан в правительстве страны.

В пояснительной записке к документу указано, что данная "инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания".

Издание пишет, что эта мера грозит закрытием около 10 тысяч заведений по всей России, прежде всего это точки по продаже пива.

По мнению участников рынка, расширение площадей точек продаж спиртного сделает этот бизнес нерентабельным.

Чиновники обещают доработать документ.