МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Американская сеть коворкингов WeWork намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) до конца текущего года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

"The We Company с нетерпением ожидает наше предстоящее IPO, которое, как мы прогнозируем, завершится до конца года", — цитирует издание текст заявления.

Ранее в сентябре СМИ сообщали, что начало road show было запланировано на минувший понедельник. Теперь источники газеты говорят, что размещение акций, вероятно, пройдет не ранее середины октября.

В начале года оценка компании составляла 47 миллиардов долларов, но источники издания отмечают, что оценка может опуститься до 15-20 миллиардов долларов или ниже.

В августе компания опубликовала проспект эмиссии перед IPO, согласно которому фиксирует убытки три года подряд. При этом общая капитализация фирмы на конец июня 2019 года оценивается в 24,444 миллиарда долларов. Компания отмечала в документе, что планирует привлечь 1 миллиард долларов в ходе первичного размещения. При этом WeWork в своем проспекте заявила, что не намерена выплачивать дивиденды по своим акциям в обозримом будущем.

WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви. В настоящее время сеть насчитывает более 280 коворкингов в 23 странах общей площадью около 1 миллиона квадратных метров.