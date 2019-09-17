МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" запускает программу выкупа акций объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Программа предполагает выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК "Система" до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу.

Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

"За год корпорация продемонстрировала сильные операционные и финансовые результаты, что было позитивно воспринято рынком и отразилось в росте стоимости акций. Это создает предпосылки для реализации программы поощрения менеджмента, которой в прошлом году не было. Поэтому возникла потребность в приобретении акций с рынка", — сказал РИА Новости представитель АФК Сергей Копытов. Он добавил, что по итогам 2018 года выплаты в рамках этой программы не проводились.

Копытов уточнил, что для реализации программы buy back будут использованы собственные средства корпорации, увеличения долговой нагрузки не планируется. "Снижение долга — один из приоритетов корпорации", — подчеркнул он.