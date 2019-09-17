МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагает рассмотреть на правительственной комиссии предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о распределении на аукционе части квот на вылов водных биологических ресурсов, которые распределялись по "историческому принципу", соответствующее письмо Шохина премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву имеется в распоряжении РИА Новости.

Глава РСПП указывает, что ФАС подготовила проект распоряжения правительства о внесении изменений в "дорожную карту" по развитию конкуренции в отраслях российской экономики (утверждена в августе 2018 года). "Согласно указанному проекту, предлагается распределять путем проведения аукциона в электронной форме не менее 50% объема квот добычи (вылова) водных биоресурсов, ранее распределявшегося по "историческому принципу", — говорится в письме.

"Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, дать поручение вынести проект распоряжения, подготовленный ФАС России, на рассмотрение правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, чтобы не допустить негативных последствий для состояния рыбного хозяйства страны", — добавляется в документе.

Шохин в письме отмечает, что комиссия РСПП по рыбному хозяйству уже сообщала в антимонопольную службу и правительство мнение представителей отрасли о возможном возврате к аукционам на квоты, "считая, что это приведет к обвальному спаду инвестиций в отрасли, превысивших в 2018 году 27 миллиардов рублей, а также к дефолту многих предприятий по ранее взятым кредитным обязательствам".

Большая часть квот на добычу водных биологических ресурсов в России распределяется между рыбопромышленными компаниями по "историческому принципу" — исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды. Договоры на закрепление долей квот заключаются на 15 лет, до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей (так называемые инвестиционные квоты).

В пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что предложения о распределении на аукционе части квот добычи водных биоресурсов, ранее распределявшихся по "историческому принципу", были подготовлены в августе текущего года и "в настоящее время находятся на рассмотрении в заинтересованных федеральных органах власти".